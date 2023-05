Colisão entre moto e ligeiro de passageiros provoca um ferido em Almeirim

Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros provocou um ferido, na tarde desta terça-feira, 2 de maio, no bairro do Pupo, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima deste acidente, que ocorreu no cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua da Paz, é o condutor do motociclo que sofreu ferimentos considerados leves.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h55 e mobilizou oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e GNR, apoiados por três veículos.

Ainda ao que apurou o nosso jornal, a população do bairro do Pupo sente-se revoltada com excesso de velocidade das viaturas que passam por aquele local, embora neste caso essa possa não ser a causa do acidente, cujas causas estão a ser apuradas pelas autoridades.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.