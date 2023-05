Fazendas: Capital das Sopas dia 6 de maio

Os preparativos começam sempre muitos meses antes e Joana Vieira assegura que já só faltam os últimos pormenores.

Nos próximos dias haverá muito trabalho para que tudo corra como previsto: “Tentamos sempre inovar e melhorar o evento, queremos que todos se sintam bem acolhidos. De ano para ano temos presenciado o crescimento do ScoutSopas, que se tornou uma festa de referência em Fazendas de Almeirim. Este ano, estamos a trabalhar para que seja ainda melhor e há algumas novidades, como o porco no espeto”, destaca a organizadora.

Joana Vieira dos Escuteiros de Fazendas de Almeirim assegura que “até à data contamos com 16 sopas diferentes, oferecidas por vários restaurantes e associações, onde não podia faltar a sopa da pedra, sopa de peixe, canja de touro bravo, sopa à charneca, caldo verde e outras de legumes. O agrupamento faz a sopa de tomate alentejana, que é sempre muito procurada.”

“A preparação deste evento conta com um grupo de 13 dirigentes e não seria possível sem a ajuda dos pais dos nossos escuteiros. Contamos também com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim”, desvenda ainda.

Todas as atividades de angariação de fundos revertem, maioritariamente, para as atividades dos escuteiros. “Acreditamos que nenhuma criança deve ser privada de participar nas atividades propostas por não poder pagar. Esta é a nossa forma de ajudar. Este ano, o valor apurado será para pagamento do ACAFAZ (atividade de agrupamento), ACAREG (acampamento regional de 1 semana) e para constituição de um fundo para atividades internacionais”, destaca a dirigente que, nesta conversa com O ALMEIRINENSE, deixa um convite aos nossos leitores: “Convidamos todos a visitar-nos no dia 6 de maio! É um evento para toda a família num ambiente fantástico, com insufláveis para os mais novos, DJ Brat entre outros artistas, e muita e variada sopa!”