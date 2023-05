Novo Podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso”

O podcast “Educação Almeirinense: O Futuro é Nosso” é uma iniciativa inovadora, que tem como objetivo abordar temas educativos relevantes para jovens e adolescentes, promovendo assim, o conhecimento e o debate de questões importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Com cinco episódios dinâmicos e interativos, cada um deles apresenta rubricas variadas que trata de assuntos diversos, sempre com a participação de convidados especiais que trazem as suas experiências e opiniões para enriquecer o conteúdo.

A iniciativa deste podcast surgiu no âmbito do projeto de estágio da estudante Eva Miriam, que se encontra a finalizar a Licenciatura de Produção Multimédia em Educação, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém.

“Este projeto tem uma visão ampla e ambiciosa. Nós queremos ser um canal de comunicação relevante para todos os almeirinenses, com foco na educação local. Acreditamos que a educação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, e que a troca de ideias e informações é um dos principais fatores para o avanço da educação”, refere Eva.

“Dessa forma, podemos construir um espaço onde tanto os professores, alunos e a população em geral possam conectar-se, discutir os desafios e soluções para uma educação de qualidade em Almeirim”, acrescenta.

“Queremos ser uma referência para a comunidade educativa local, de modo a inspirar e informar as pessoas para que possam tomar decisões mais conscientes em relação à educação”, conclui a estudante.

Não perca a oportunidade de informar-se e inspirar-se com este podcast, que fica no ar às terças-feiras e sábados.

Ouça já o primeiro episódio: