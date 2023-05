Câmara lança concurso de mais de meio milhão de euros para novo edificio da Junta de Fazendas de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou, no passado dia 2 de maio, em Reunião de Câmara, o lançamento do concurso para a reconversão e requalificação da antiga escola básica de S. José, para ali instalar a nova sede Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim.

O anuncio foi efetuado em novembro passado e agora aprovado em Reunião de Câmara, com um orçamento de 550.144, 14 euros, mais IVA.

A empreitada prevê a requalificação de todo o edifício, com novos espaços de trabalho e de atendimento ao público, novas acessibilidades, elevador, entre outros.

“Ao longo dos tempos, para que algo se faça é necessário programar e depois se fazer. A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim foi das primeiras a ter sede própria, no entanto as novas competências, o serviço postal (CTT), o espaço do cidadão etc. têm vindo a demostrar que as instalações já não respondem às necessidades de funcionários e população”, descreveu Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, aquando do anúncio da obra.

Autarquia queria lançar ainda este ano, quando estivessem reunidas todas as condições financeiras, uma vez que esta obra não tem qualquer tipo de apoios comunitários.