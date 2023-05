Hospital com 10 vagas com bonificação salarial para médicos especialistas

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) viu serem-lhe atribuídas 10 vagas carenciadas para médicos (com bonificação salarial) para as especialidades de anestesiologia, dermatovenereologia, gastrenterologia, medicina interna, pneumologia, psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência.

Em comunicado, o HDS afirma que as candidaturas decorrem no site da Administração Central do Sistema de Saúde “até 5 dias úteis, contados a partir da data do anúncio publicado em Diário da República (02 de maio)”.

“As vagas para fixação de médicos em zonas geográficas carenciadas são definidas, anualmente, por estabelecimento de saúde e especialidade médica, por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde”, acrescenta.