Almeirim e Tapada podem ter falhas de águas

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a trabalhos no Reservatório Elevado de Almeirim para substituição de conduta danificada, irá utilizar o sistema alternativo para garantir o abastecimento de água na manhã de 16 de maio, terça-feira, entre as 8h00 e as 13h.

“Apelamos ao uso da água da rede pública apenas para consumos inadiáveis neste período. Alertamos para a redução de pressão na rede e constrangimentos com eventuais falhas no abastecimento”, destaca a empresa em comunicado.

As falhas podem acontecer na cidade de Almeirim (especialmente nos pisos superiores) e na povoação de Tapada.

A Águas do Ribatejo alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento.

Só deve consumir quando a água se apresentar transparente.

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).