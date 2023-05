Gala Vinhos do Tejo 2023 entrega prémios a 3 de junho em evento aberto ao público

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), em parceria com a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, vai promover mais uma edição do evento em que premeia o setor vitivinícola e as valências que mais se destacam na região, do turismo à paisagem, à cultura e ao património.

A Gala Vinhos do Tejo 2023 tem data marcada para sábado, dia 3 de junho, às 18h30, e vai ter lugar no espaço de eventos e adega da ODE Winery, situado na Rua Coronel Lopes Mateus, 13, na freguesia de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo.

Atualmente na posse de um grupo estrangeiro, apostado em investir na região, está aberto ao público há pouco mais de um mês e é um lugar que merece ser visitado – ou revisitado, por quem conheceu a “casa” do produtor dos vinhos Vale d’Algares.

Na Gala dos Vinhos do Tejo 2023 vão ser divulgados os resultados e entregues os prémios do XIII Concurso Vinhos do Tejo, competição que aconteceu nos dias 11 e 12 de abril e que, este ano, voltou a Alpiarça, terra de origem, tendo tido teve lugar no Auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça.

Esta 13.ª edição destacou-se pelo facto de ter tido o maior número de amostras de sempre; avaliados em prova cega por um eclético painel de jurados foram 220 os vinhos a concurso. Para o celebrar e dando corpo à dinâmica de promoção da casta Fernão Pires, a branca mais plantada em Portugal e a rainha da região dos Vinhos do Tejo, a CVR Tejo vai atribuir dois prémios extra a vinhos de Fernão Pires.

Vão também subir ao palco os agentes económicos, enólogos ou personalidades galardoadas com os Prémios Vinhos do Tejo, atribuídos nas categorias Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano e Prémio Carreira; os vencedores do Tejo Anima, nas vertentes de alojamento, animação turística e tradições; e do 2.º Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo, que este ano recebeu trinta e duas participações. Antes da Gala propriamente dita, acontece o Capítulo Geral da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo.

A Gala Vinhos do Tejo 2023 é aberta ao público e tem um custo de €45,00, valor que inclui a participação na cerimónia de entrega de prémios, o cocktail, o jantar e animação com DJ, no final da noite. As inscrições devem ser feitas até ao dia 19 de maio, junto da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, através do número telemóvel 919 544 548 ou do e-mail confraria.enofila.tejo@gmail.com.

O evento é organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, a quem cabe a produção do mesmo, sendo que conta com o patrocínio e apoio de entidades como o CA Seguros, a Verallia, a Amorim Cork, a Agroeno, a Borrego – Leonor & Irmão, a OPAL, a Travel Care, a Gifts4Wine, a Martin Vialatte, a AZ3 Oeno, a Cork Supply e a SAI Oenological Sensitivity.

GALA VINHOS DO TEJO 2023

Data: Sábado, 03 de junho de 2023

Local: ODE Winery(Rua Coronel Lopes Mateus, 13, Vila Chã de Ourique, Cartaxo)

Programa:

18h30 – Cocktail (check in a partir das 18h00)

19h45 – Boas-vindas e início da cerimónia de entrega de prémios

20h15 – Jantar e continuação da cerimónia de entrega de prémios

23h45 – Animação com DJ