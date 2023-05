NERSANT regista mais de 100 participantes em ciclo de webinares

Os primeiros dois seminários do ciclo de workshops da Feira de Empreendedorismo, Emprego e Formação da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, dedicados ao empreendedorismo feminino, contaram com mais de 100 participantes. Os seminários do ciclo “Growth of ideas in Women – Empreender no Feminino”, são financiados pelo programa Médio Tejo + Empreendedor e foram realizados nos dias 8 e 9 de maio. A feira prossegue até dia 31, com mais seminários gratuitos em agenda.

No primeiro seminário, intitulado “Tendências e Oportunidades de Negócios no feminino”, participaram 64 empreendedoras. O objetivo da sessão foi apresentar as tendências e oportunidades de negócios no empreendedorismo feminino, abordando tópicos como a diversidade de género nas empresas, a importância do networking e a identificação de oportunidades de mercado.

Já no segundo seminário, com o tema “Da ideia ao negócio – como elaborar um plano de negócios”, 44 empreendedoras tiveram a oportunidade de aprender como elaborar um plano de negócios eficiente, fundamental para a concretização de um empreendimento de sucesso. Foram apresentados conceitos básicos de gestão, finanças e marketing, além de serem abordados casos práticos de sucesso no empreendedorismo feminino.

O ciclo de workshops “Growth of ideas in Women – Empreender no Feminino” tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino na região, promovendo o desenvolvimento económico e social, bem como a igualdade de género. O financiamento pelo programa Médio Tejo + Empreendedor , que recebe apoio do CENTRO 2020 no âmbito do SIAC, permite a realização deste ciclo de sessões, que visa capacitar as empreendedoras da região para a criação e gestão de empresas.

Com uma adesão tão significativa, a NERSANT reforça o seu compromisso com o desenvolvimento económico e social da região, bem como a promoção da igualdade de género. A Feira de Empreendedorismo, Emprego e Formação da NERSANT continua com a sua programação, com novos workshops deste ciclo de sessões agendados para os próximos dias, nomeadamente “Sou mulher e quero ter o meu negócio: o que preciso de saber?”, “Abrir uma empresa: fontes de financiamento para mulheres empreendedoras”, “A comunicação é (também) a alma do negócio – segredos para comunicar o meu negócio com impacto” e “Criatividade e inovação lado a lado no empreendedorismo feminino”. O programa da Feira acolhe ainda a realização do programa de aceleração online “Geração de Ideias em Contexto de Incerteza”, financiado de igual modo pelo projeto Médio Tejo + Empreendedor, cujas sessões vão decorrer nos dias 19, 23, 29, 30 e 31 de maio.

O calendário e programa de cada um destes webinares está disponível no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/, local onde os interessados podem, de igual modo, efetuar a sua inscrição gratuita. A IV Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação pode ser visitada em https://compronoribatejo.pt/feira/4-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.

De referir que o programa Médio Tejo + Empreendedor, apoiado pelo Centro 2020 no âmbito do SIAC, que visa estimular a cultura empreendedora na região do Médio Tejo, através da disponibilização de um conjunto de iniciativas que promovam a criação de condições para atrair potenciais empreendedores, gerando novas ideias de negócio e novas iniciativas. Baseia-se na utilização de novas metodologias para tornar a região mais empreendedora, com uma maior cultura de desenvolvimento do empreendedorismo, criando pontes entre os diversos intervenientes da comunidade.