Estreia da Secção de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim em competições regionais e nacionais

A secção de dança da Associação 20 Kms de Almeirim participou passado dia 20 de maio no Pavilhão Municipal de Alcobaça, realizou-se o 1º Troféu do Ribatejo ADDS 2023 e a 2º prova do Circuito Nacional de Solos e Grupos FPDD 2023.

Com a estreia da atleta Ana Patrícia Castelo no escalão Seniores Latinas 1, os 20 kms entraram assim nas competições regionais e nacionais de Dança Desportiva onde começou com o pé direito trazendo o 1º lugar na sua categoria para Almeirim.

Para o professor Pedro Machado o objectivo “foi sempre de que a nossa atleta se sentisse orgulhosa e com sensação de dever cumprido pois era um sonho que a Patrícia tinha de há muito e foi um verdadeiro prazer podermos proporciona-lo, afinal nunca é tarde para realizarmos os nossos sonhos e a Patrícia é a prova disso.”