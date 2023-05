Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo de 1 a 30 de junho

A Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo vai decorrer, no mês de junho, no portal de negócios da Associação Empresarial da Região de Santarém (Nersant), Compro no Ribatejo, para promover os produtos alimentares da região e incentivar o consumo local.

Em comunicado, a Nersant, que organiza o evento juntamente com o Agrocluster Ribatejo, afirma que a feira irá contar com a participação de diversas empresas produtoras de alimentos, vinhos e outras bebidas e incluirá produtos como queijos, enchidos, azeites, vinhos e licores, doces, compotas e outros produtos típicos da região.

A iniciativa proporciona um espaço virtual para os produtores da região divulgarem e comercializarem os seus produtos, permitindo a plataforma ‘online’ aos consumidores adquirirem produtos regionais “de forma fácil, segura e rápida, contribuindo para o desenvolvimento da economia local”, acrescenta.