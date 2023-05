5º Encontro Motard do Grupo ‘Mais Uma’ foi um sucesso (c/fotos)

O 5º Encontro Motard do Grupo Motard ‘Mais Uma’ realizou-se nos dias 26 e 27 de maio, em Foros de Benfica, freguesia de Benfica do Ribatejo.

O evento contou com a presença de Rui Armada um piloto de Freestyle, que presenteou o público com as suas acrobacias em duas e quatro rodas, deixando em todos uma grande euforia. O evento contou ainda com as bandas Lights out e CRF.

Na tarde do dia 27 de maio, o encontro deu início a 5ª bênção dos coletes pelo padre José Abílio, sendo a única a nível nacional. A iniciativa já conta com vários participantes, de diferentes locais, tornando-se cada vez mais popular.