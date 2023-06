Marta Carvalho conquista Taça de Espanha

Marta Carvalho, de Almeirim, festejou este sábado o triunfo na Taça de Espanha de juniores, em Estella, Navarra. A ciclista da Extremosul/Hotel Alisios/CA Terras do Arade venceu na chegada ao sprint e coroou da melhor forma a participação das seleções jovens femininas na prova.

Na prova de juniores, uma etapa de 77,7 quilómetros com a subida ao alto de Grocin a quatro quilómetros da meta, Marta Carvalho foi a mais rápida, apesar da chuva intensa que não deu tréguas ao longo da corrida, com 2h08”12. Daniela Simão e Raquel Dias chegaram dez segundos depois e terminaram na 10.ª e 11.ª posições, respetivamente. Maria Santos chegou a 1m46s do melhor tempo, tendo terminado na 38.ª posição.

Na prova de cadetes, a dificuldade da montanha também se fez sentir, bem como a chuva permanente, acabando por ser Paula Ostiz a mais rápida, com 1h06’01. Maria Constança Marques, Leonor Casimiro e Emília Baía, as três portuguesas em prova, terminaram nas 45.ª, 49.ª e 53.ª posições, respetivamente.

“Foram corridas muito exigentes, com chuva permanente e muito risco, mas as ciclistas seguiram todas as instruções e a corrida saiu como tínhamos planeado. As nossas atletas mostraram grande potencial. Estamos felizes. Todas as atletas terminaram as corridas e não tivemos quedas”, analisou o selecionador José Luís Algarra.