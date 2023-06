Máscara em queda

Depois de quase 50 anos de máscara, mas com pontuais vislumbres das reais intensões para a sociedade e economia, eis que os desgovernantes socialistas deixaram cair de vez a máscara da “democracia e liberdade”.

A doutrina sempre se sobrepôs, e penso que sempre se irá sobrepor ao lógico, ao bom senso, ao real, à economia, à sociedade, ao País, pois para eles a sociedade e a economia só funciona quando controlam tudo e todos, sempre para o “bem maior”, o deles!

Os acontecimentos das últimas semanas, em conjunto com as ações dos últimos anos, expõem a falsidade das palavras, a dualidade das ações, a proteção desmesurada e lesiva com que agem e desgovernam o País.

Diz o ditado, “uma ação vale mais que mil palavras”, sem dúvida alguma, e se juntar às palavras o resultado, é o que vemos, vivemos e sentimos, todos os dias.

Apesar de tudo isto, e em abono da verdade, na história recente portuguesa, houve elementos que tiveram momentos de lucidez e visão para uma nação, que nos levou a melhores caminhos. Mas, como em tudo, há sempre um “mas”, é sempre curto, pois conseguiram e, infelizmente, vão conseguindo, superar largamente essas ações com decisões ruinosas.

Questiono-me se quem os suporta não consegue ver mais que o presente, se conseguem vislumbrar as consequências no futuro!? Se o passado foi mau e o presente é péssimo, com os mesmos protagonistas, que há anos nos desgovernam, para onde pensam que vamos caminhando, para melhor não será certamente.

As verdadeiras mudanças fazem-se com todos, mas todos têm de querer participar, opinar e decidir. Alienar-se da política, das políticas e dos partidos, não vejo como a solução, mas fazer parte e contribuir para um real e verdadeiro “bem maior”, passará por juntar e garantir que a democracia funciona realmente nos seus diversos órgãos.

Nunca é tarde para se juntar e fazer parte do “bem maior”!

João Vinagre – CDS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa d’O Almeirinense de 15 de maio.