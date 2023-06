Escola Secundária de Almeirim sobe a média de exames no ranking nacional das escolas

O ranking das escolas é um tema bastante debatido anualmente. Apresentado pelos órgãos de comunicação social através de dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, o qual transpõe as classificações de escolas básicas e secundárias de norte a sul do país, que têm os seus alunos à prova.

Os rankings apresentados, ordenam escolas onde foram realizadas, no mínimo, 100 provas no secundário e 50 no caso do básico. Os colégios privados dominam os 20 primeiros classificados, com destaque para o norte do país. Segundo o ranking das escolas do jornal Público, as primeiras posições são ocupadas pelo norte de Portugal: Porto, Matosinhos e Braga. Já em Almeirim, a Escola Secundária Marquesa da Alorna subiu de posição este ano, ocupando o 175º lugar a nível nacional (207º em 2021). A escola, que no passado ano letivo apresentava uma média de exames de 11,61, este ano subiu a média para 11,91 pontos percentuais.

Já a nível distrital, no jornal Expresso as posições não diferem muito, comparativamente a anos anteriores. A Escola Secundária Marquesa da Alorna apresenta-se na 4ª posição no distrito de Santarém, sendo as primeiras posições ocupadas pelo Centro de Estudos de Fátima, Escola Secundária do Cartaxo e Escola Secundária de Santa Maria do Olivar em Tomar.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O Almeirinense de 1 de julho.