Projeto “Papel por Alimentos” na Escola Secundária Marquesa da Alorna

A Escola Secundária Marquesa da Alorna, acolheu o projeto “Papel por Alimentos”, uma iniciativa do Banco Alimentar Contra a Fome.

No âmbito da disciplina de Geografia e Cidadania e Desenvolvimento, as turmas de 9º ano da Escola Secundária Marquesa de Alorna contaram com a participação de toda a comunidade educativa (alunos, professores, encarregados de educação, assistentes operacionais, etc.) para concretizarem o projeto.

O Papel por Alimentos, consiste na conversão do papel angariado em bens alimentares, para serem doados aos mais carenciados.

A Câmara Municipal de Almeirim cedeu uma carrinha para fazer o transporte das quase mil quilogramas de papel.

Todo o papel recolhido na ESMA foi entregue no Banco Alimentar de Santarém.