Torneio de Natação Cidade de Almeirim é já dia 1

O XV Torneio de Natação Cidade de Almeirim, organizado pela ANDS (Associação de Natação do Distrito de Santarém) e a Secção de Natação dos 20kms de Almeirim com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e Associação 20kms de Almeirim, começa às 10h do próximo dia 1 julho.

Neste Torneio irão participar atletas de três categorias distintas: Cadetes, Infantis e Absolutos (Juvenis e Juniores).

As provas para os cadetes são: 50m Livres, 50m Costas, 50m Bruços, 50m Mariposa e uma prova de Estafetas Mista.

As provas para os Infantis e Absolutos são: 100m Livres, 100m Costas, 100m Bruços, 100m Mariposa e uma prova de Estafetas Mista.

Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados por prova e género nas categorias de Infantis e Absolutos (Juvenis e Juniores) e Troféus a todos os Clubes, de acordo com a classificação coletiva obtida pelos nadadores Infantis e Absolutos (JUV/JUN).

As equipas participantes inscritas são: Associação 20kms de Almeirim, CNAB (Clube Náutico de Abrantes), CNSM (Clube Náutico de Salvaterra de Magos), SFUS (Sociedade Filarmónica União Samorense), CNTejo (Clube de Natação do Tejo), CLAC (Clube de Lazer, Aventura e Competição do entroncamento) e Viver Santarém.

Pelas 14h30m iremos ter uma participação especial da Escola de Dança da Secção de Dança dos 20kms de Almeirim que irão fazer duas apresentações.

Às 15 horas irá iniciar-se o XII Festival de Natação Artística. O Festival contará com a participação da Associação 20kms de Almeirim que irá apresentar 15 esquemas de Natação Artística, entre solos, duetos e esquemas de equipa. Os clubes participantes são: Portinado (Associação de Natação do Distrito de Portimão), LAGAC (Lagoa Académico Clube), Búzios (Coruche), Viver Santarém e Vila Franca de Xira. Serão atribuídos troféus a todos os Clubes participantes.

Durante todo o dia, a secção terá a funcionar uma bar para angariação de fundos com venda de café e bolos.