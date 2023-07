Freguesia da Raposa recebe passeio de motos e motorizadas antigas

O Grupo Desportivo Raposense está a organizar o primeiro passeio turístico de motos e motorizadas antigas, este domingo, dia 9 de julho, na freguesia da Raposa.

O passeio terá o seu início às 09h30, e para além do passeio de motos irá ter um almoço convívio na Zona Verde, com porco no espeto, e uma sessão de karaoke, pelas 15h00.

As inscrições podem ser feitas até dia 5 de julho, incluem o passeio, almoço e bebida à descrição, ou pode também apenas participar no almoço convívio com o almoço e bebida à descrição. As informações estão no Facebook do GD Raposense.