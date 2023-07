Centro Karaté Shotokan de Benfica do Ribatejo promove torneio interno

O Centro Karaté Shotokan de Benfica do Ribatejo (CKSBR) promoveu, no passado dia 30 de junho, um torneio interno nas vertentes Kata e Kumite, que teve por objetivo levar a experiência de competição aos mais jovens.

O CKSBR tem desenvolvido o seu trabalho com base no Karaté Tradicional. Tem ocorrido uma evolução gradual dos seus atletas, que já contam com participações a nível nacional. O centro conta hoje com 48 karatecas.

Neste torneio, os atletas praticaram Kata e Kumite, para todas a idades, e no final fizeram um teste de quebra (partir uma tábua), sendo que para os mais novos as placas era mais pequenas e finas, para evitar lesões.

O torneio decorreu entre as 19h30 e as 22h00, no Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo