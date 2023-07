Cinema no Parque volta a animar as noites de verão

A biblioteca municipal de Almeirim está a promover sessões gratuitas de cinema em todas as freguesias do concelho, entre os meses de julho a setembro.

O Cinema no Parque, é uma ação da biblioteca municipal, que terá a sua primeira apresentação no dia 22 de julho pelas 21h30 na freguesia da Raposa, com o filme de animação e aventura “Fireheart”.

Os filmes são rodados todas as setas e sábados nas diferentes freguesias: em Almeirim (no Parque Urbano), Fazendas de Almeirim (junto ao Centro Cultural), Benfica do Ribatejo (junto ao Pavilhão), e na Raposa ( junto à Casa da Cultura).

Serão exibidas 10 sessões e 10 filmes diferentes, a começar dia 22 de julho e a terminar dia 8 de setembro.

As sessões podem ser consultadas no site da Câmara Municipal de Almeirim.