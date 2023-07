Afonso do Canto sagra-se vice-campeão nacional de Aquatlo

O almeirinense Afonso do Canto (à esquerda na foto) sagrou-se vice-campeão nacional de Aquatlo, no passado domingo, 2 de julho, no Campeonato Nacional de Clubes de Aquatlo, em Amora, Seixal.

A prova foi composta apenas pelos segmentos de 750m/natação e 5km/corrida. O atleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) ficou em segundo lugar no grupo de idades 20-24 anos e alcançou o 7º lugar à geral, um resultado que permitiu à equipa o 3º lugar coletivo neste campeonato.

Para além do atleta de Almeirim, foram vice-campeões pelo CNTN Pedro Afonso Razões em juniores e Andreia Ferrum no grupo de idades 25-29 anos. Joana Miranda alcançou o 3º lugar no grupo de idades 20-24 anos.