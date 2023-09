NERSANT sensibiliza empresas para a prevenção da corrupção

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém promoveu no dia 12 de setembro um seminário online destinado a empresas com mais de 50 colaboradores, com o intuito de sensibilizar e informar sobre as novas regras e obrigatoriedades em relação à prevenção da corrupção. O evento teve como foco principal o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC) e o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), instituídos pelo Decreto-Lei nº103/E/2021, já em vigor.

Com o objetivo de auxiliar as empresas na adaptação às novas exigências legais e promover um ambiente de negócios ético, o seminário online contou com a participação de mais de 60 empresas interessadas em compreender melhor o RGPC e as medidas necessárias para a conformidade.

Um dos destaques do evento foi a presença da especialista em compliance e prevenção da corrupção, Alessandra Kunz, da Kepler Forensic Partners, e do especialista e fundador da mesma entidade, Pedro Cunha. Ambos aportaram esclarecimentos sobre as implicações financeiras da fraude e os elementos fundamentais do RGPC.

Ao longo do webinar, os oradores discutiram e abordaram as temáticas “O impacto financeiro da fraude”, “O que é o compliance e sua importância para as empresas”, “Elementos obrigatórios do RGPC que todas as empresas com mais de 50 trabalhadores devem conhecer”, “Detalhes e requisitos do Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas”, e “Avaliação da conformidade das empresas com a legislação”.

De participação gratuita, o seminário sobre prevenção da corrupção confirma a importância da NERSANT para o tecido empresarial da região, continuando a associação a realizar ações e eventos que garantam uma melhor preparação das mesmas para os diversos desafios da atualidade. Neste caso específico, as empresas presentes mostraram-se satisfeitas com a informação apresentada no webinar, encontrando-se agora melhor preparadas para cumprir as novas regras do RGPC e contribuir para um ambiente empresarial mais transparente e ético.