Yevhenii “Hurricane” Alekseev conseguiu mais uma vez uma vitória convincente no ringue de boxe em Espanha. Quais são as perspectivas do nocauteador letão?

O lutador de boxe profissional Yevhenii Alekseev regressa às vitórias, após paragem de dois anos. O letão, nascido a 6 de julho de 1993, defrontou, no passado dia 5 de agosto de 2023, o francês Dimitri Trenel, e arrecadou a sua 14ª vitória, num percurso invicto, com 0 derrotas e 0 empate

O campeão mundial de Kickboxing Yevhenii “Hurricane” apresentou-se no ringue espanhol, como novo embaixador do MightiyTips, numa noite emocionante, para os amantes da modalidade.

O combate no Holiday World Resort, em Benalmadena, Espanha, opôs Yevhenii “Hurricane” Alekseev ao francês Dimitri Trenel “Hussard”. A luta integrou a eliminatória da luta principal entre Ignacio Mendoza (que tem um histórico notável de 44 vitórias, 14 derrotas e três empates) e Samuel Molina (bicampeão espanhol nas categorias leve e superleve).

O francês apresentava-se no ringue, com uma clara desvantagem, já que vinha com três derrotas nas últimas quatro lutas, ao passo que o letão contava com 13 vitórias, em 13 lutas. É importante, ainda assim, não esquecer, que “Hurricane” tinha feito uma pausa na sua carreira e o seu último duelo datava de 16 de novembro de 2021. Ainda assim, a luta terminou com um TKO e uma vitória para “Hurricane”, com Trenel a cair uma vez no segundo round e duas vezes no terceiro round.

Yevhenii Alekseev: biografia

Nascido na Letónia, a 6 de julho de 1993, o lutador Yevhenii Alekseev, atualmente com 30 anos de idade, sempre foi apreciador de desportos de combate.

Ainda criança, iniciou-se no Taekwondo, tendo chegado a cinturão negro e conquistado alguns títulos nesta disciplina. Na adolescência, começou a interessar-se pelo kickboxing, ao qual se dedicou de corpo e alma, chegando ao topo em 2007. Aos 14 anos, foi nomenado campeão mundial de Kickboxing na Itália, Yevhenii “Hurricane” – mais detalhes em Mightytips.biz. Que mais tarde se tornou uma estrela em ascensão no boxe.

O seu palmarés inclui ainda:

● Campeão Báltico de K-1 2010,

● Campeão Europeu de Muaythai 2011,

● Campeão Europeu Profissional de K-1 2015.

2015 marca um ano de viragem para o jovem lutador de kickboxing que, depois de partir uma perna durante um combate, enfrenta uma grave lesão que o obriga a afastar-se dos ringues. Numa recuperação lenta e sofrida, Yevhenii Alekseev passa a focar-se no boxe, pois as suas aptidões inatas para esta modalidade rapidamente lhe foram reconhecidas.

Perdeu-se, realmente, uma estrela no kickboxing, mas nasceu uma lenda para o boxe, fruto da entrega e paixão, que o letão sempre continuou a prestar ao desporto de combate, desta feita, no boxe.

É no boxe profissional, iniciado em 2013, que “The Hurricane” parece querer deixar um impressionante recorde, com 14 vitórias, 0 derrotas e 0 empates.

Ao longo da sua carreira no boxe, o lutador sempre lutou na Letónia, exceção feita a este último combate, em agosto de 2023, em Espanha. Acumulou, tanto em Riga, como em Benalmádena, 14 incríveis vitórias e segue invicto para o próximo combate, ainda sem data marcada.

Dimitri Trenel: biografia



Nascido no dia 8 de agosto de 1998, o jovem francês de 25 anos de idade, é conhecido como “Hussard”.

Bem mais ativo que o seu adversário na luta do dia 5 de agosto, Trenel tinha já defrontado, em 2023, Michal Bulik e Richard Walter, com uma derrota e uma vitórias respetivamente.

Em 2022, ao passo que “Hurricane” não teve nenhuma luta, o seu adversário Trenel subiu ao ringue por três vezes, defrontando Pat McCormack, Cyrus Pattinson e Radoslav Mitev, com duas derrotas e uma vitória, respetivamente.

O lutador de boxe tem já, aliás, um novo confronto agendado para o dia 30 de setembro de 2023, contra Michal Miko.



A MightyTips

A Mightytips Portugal é apontada como um dos melhores sites de revisao de apostas e uma página de referência para apostadores. A MightyTips Portugal apresenta uma experiência de uso ímpar e divulga um conjunto de importantes informações, dando resposta às necessidades de milhões de apostadores.

No site vai encontrar as informações necessárias para fazer apostas conscientes e informadas, em posse de toda a informação necessária, que a marca faz questão de manter atualizada e útil, para todos os apostadores, dos menos experientes aos mais profissionais.

A mais recente colaboração entre a MightyTips e Yevhenii Alekseev é a prova do quanto a marca quer apresentar-se no boxe, divulgando a modalidade através do seu embaixador e promovendo os seus prognósticos de boxe, na sua extensa comunidade de seguidores.

Uma relação win/win, entre muitas que a marca de apostas tem promovido ao longo da sua existência, como forma de aproximar adeptos e apostadores, numa só comunidade.