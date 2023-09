Casa da Cultura entregue hoje

A cerimónia da entrega da Casa da Cultura às coletividades que vão tomar do espaço vai ter lugar esta manhã, numa cerimónia anunciada a três horas do evento e nas redes sociais.



O evento vai ser presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, e pelo Presidente da Junta, João Apolinário.



Escreve o Presidente da autarquia que “foram cinco anos de obras. Muitas delas por administração direta, com a pandemia e a guerra pelo meio, mas finalmente está feita. Entendo que quem de forma voluntária dá o seu tempo e não só a favor da comunidade deve ter as melhores condições de trabalho. É isso que procuramos dar com esta e outras obras para as associações.”

Este espaço vai ser a sede dos Ranchos Folclóricos Infantil e Velha Guarda de Fazendas de Almeirim.