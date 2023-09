Jornadas do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém este ano mais abrangentes

Com uma história de 28 anos, as jornadas organizadas pelo Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS), que decorrem este sábado no Hotel Santarém, apresentam uma nova designação, “Cardio Santarém 2023”. Além das especialidades de Medicina Geral e Familiar e da Medicina Interna, este ano o evento envolve também a Cirurgia Vascular.

Ao intervir na cerimónia de abertura das jornadas, Vítor Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do HDS, salientou que este ano houve a preocupação de ter um conceito “mais abrangente”, incluindo mais temáticas no programa.

O diretor do Serviço de Cardiologia do HDS destacou também a evolução do serviço que dirige nos últimos anos. “Quando assumi a direção do Serviço em 2019, tínhamos um tempo de espera para consulta de cerca de um ano. Atualmente, o tempo de espera é de aproximadamente 30 dias. Passámos também a ter urgência 365 dias por ano e algumas novas modalidades de intervenção.”

Em representação do Conselho de Administração, a diretora clínica do HDS, Maria Filomena Roque, realçou: “O Hospital tem o privilégio de contar com profissionais competentes, reconhecidos pelos seus pares não só a nível nacional, como internacional, de que são exemplo os profissionais que integram o Serviço de Cardiologia. Apesar das vicissitudes pelas quais o Serviço Nacional de Saúde passa atualmente, estes profissionais persistem não só na diferenciação técnica, mas também na inovação, estando sempre abertos a melhorar, embora isso não se traduza em termos económicos.”

“28 anos de jornadas é muito tempo, sobretudo porque estas envolvem um esforço grande para manter a qualidade científica e o envolvimento não só da Cardiologia, mas de outras especialidades e outros grupos profissionais”, acrescentou a diretora clínica do HDS.

Na tarde do dia anterior à reunião, 22 de setembro, teve lugar no Auditório do HDS um curso pré-congresso denominado “P1 Cardiologia”, que incidiu na referenciação à Consulta Hospitalar, tendo em conta o Protocolo vigente de acesso à Consulta. O foco foi a insuficiência cardíaca, as valvulopatias, a síncope, as arritmias e a síndrome coronária crónica.

O programa da reunião compreende diversas mesas redondas e conferências, destacando-se: “A Prevenção Cardiovascular”; “As Miocardiopatias nos Cuidados de Saúde Primários”; “As novas tecnologias na Cardiologia em 2023”; “Exercício físico no doente com patologia cardíaca”; Problemática das extrassístoles supraventriculares e ventriculares”; e ainda a apresentação das novidades das diretrizes (guidelines) publicadas em 2023 pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Inclui ainda uma sessão sobre a outra fase da doença aterosclerótica na visão da Cirurgia Vascular e para uma reflexão sobre o que mudará na prática clínica, tendo em conta os últimos estudos publicados.