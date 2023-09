FestAzul volta no dia 30 setembro a Santarém, num novo local, a mesma missão, este ano a favor da Associação A Farpa

O Grupo Asas Pela Vida comemora 10 anos de existência, e ao longo deste tempo tem mantido sempre o seu cariz solidário voluntário e atuando junto da comunidade, com foco no concelho de Santarém, apoiando instituições que têm dado provas do seu trabalho.

No próximo dia 30 de setembro vai organizar a IX FestAzul a favor da Associação A Farpa, que para além do objetivo principal, que será sempre a angariação de fundos, comemora-se também os 25 anos desta instituição

“Recordamos que no ano passado conseguimos o valor recorde de cerca de 26,000.00 euros a favor do Lar dos Rapazes. Todos os anos temos superado o valor angariado e isso só tem sido possível graças à adesão social e empresarial das pessoas e empresas do concelho de Santarém”, destaca o grupo.



Este ano, o cartaz conta com a atuação ao vivo da banda Samba di Rua (roda de samba) e os DJs L.S. e Oskar.DJ. A festa terá início pelas 23h00, nos Claustros do CNEMA, em Santarém e há shuttles gratuitos, com o apoio da Rodoviária do Tejo, a fazer o percurso de ida e volta até lá.

Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais do grupo Asas Pela Vida, páginas de instagram e Facebook com o mesmo nome.

O custo da pulseira é de 15 euros com direito a uma água, refrigerante ou imperial até à 01h00. As pulseiras podem ser compradas online através do site https://e.3cket.com/ix-festa-azul-asas-pela-vida, junto dos membros do grupo Asas Pela Vida e em muitos espaços comerciais de Santarém, todos eles identificados na página da ACES, Associação Comercial de Santarém, parceiro este ano da FestAzul.