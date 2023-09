Mais uma vitória para Miguel Arsénio

Miguel Arsénio voltou a destacar-se e venceu o Grande Trail Secreto, na distância mais longa (32 kms), que decorreu no Parque Natural Serra de Aire e Candeeiros, no concelho de Porto de Mós. O atleta do concelho de Almeirim terminou a prova em 2h38:48s.

No seu habitual resumo da prova, Miguel assinala o percurso “brutal, com mais de 90% em trilho” e destaca a “passagem em sítios brutais, especialmente a Crista da Bezerra, que é capaz de ser dos melhores e mais puros sítios para se correr em montanha no país”.

Esta prova serviu de treino para a prova de trail dos 100 kms do Salomon Ultra Pirineu, na qual o atleta almeirinense vai participar.