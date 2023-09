Arena D´Almeirim: Triunfo amargo de Marcos Bastinhas

No dia 15 de setembro, pelas 22h00, realizou-se a Corrida das Vindimas/Borrego Leonor e Irmão SA e, enquanto decorria a visita à exposição de Maria Ribeiro Telles, junto ao posto de turismo de Almeirim e a demonstração do toureio de salão por alunos da escola de toureio de Vila Franca de Xira e do Montijo, aconteceu algo nefasto para a noite de Marcos Bastinhas. Ali perto, junto ao camião dos cavalos de Marcos Bastinhas, caiu fulminado por um ataque, um dos cavalos da quadra do toureiro de Elvas. Marcos Bastinhas chorava, angustiado, tendo sido reconfortado pela sua colega de profissão Ana Batista. É um facto que se transmitiu para dentro da Praça. Viu-se Marcos Bastinhas de cabeça baixa, com lágrimas nos olhos e sem aquela vivacidade e espontaneidade que lhe é particularmente peculiar.

Marcos Bastinhas esteve soberbo no seu segundo toiro com 520 kgs de peso. Dois ferros compridos de alto nível, citando de praça a praça. Nos ferros curtos esteve em alto nível, citando de largo, encurtando distâncias com ferros com batida ao piton contrário. Terminou com um par de bandarilhas a duas mãos, rematando a sorte desmontando do cavalo em plena arena, aplaudido com o público rendido aos seus pés. No seu primeiro toiro, com 470 kgs, cumpriu a sua função em ambiente tristonho pelo acontecimento anterior, da morte do seu cavalo.

Francisco Palha lidou o seu primeiro com o peso de 465 kgs, a contento. Toiro desinteressado procurando as tábuas. No seu segundo toiro, com 555 kgs, esteve em altas, citando de largo, recuando, aguentando a sorte, cravando em terrenos de compromisso. Boa atuação de Francisco Palha.

António R. Telles filho, lidou o seu primeiro com 500 kgs, citando de largo, com sortes cingidas, cravando de alto a baixo. No seu segundo toiro com 460 kgs, mostrou o classicismo das gentes da Torrinha, levando o toiro embebido na garupa do cavalo. Nos ferros curtos, citando de largo, encurtando distâncias cravando ao estribo, de alto a baixo. Boa prestação de António Telles filho.

Pelos Forcados Amadores de Lisboa foram caras Tiago Fonseca (1ª), Daniel Batalha (2ª) e Duarte Nascimento que se lesionou com gravidade no joelho direito.

Pelos Forcados Amadores da Chamusca foram caras Diogo Marques (2ª), Hélder Delgado (3ª) e João Nascimento (1ª) na pega da noite, ao melhor toiro da corrida.

Lidaram-se toiros da ganadaria Passanha.

Dirigiu, bem, Marco Cardoso, com assessoria do veterinário almeirinense Dr. José Luís Cruz.

A Arena D’Almeirim voltou a registar uma excelente casa com “três quartos fortes”.

António José Madureira