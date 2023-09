Marta Carvalho em destaque nos Campeonatos da Europa de Estrada

Marta Carvalho, ciclista residente em Almeirim, estreou-se da melhor forma em Campeonatos da Europa de Estrada, conseguindo manter-se até final no grupo da frente da prova de fundo para juniores femininas, terminando na 34.ª posição a corrida disputada na manhã do passado domingo, 24 de setembro, nos Países Baixos.

Os 69 quilómetros, disputados integralmente no circuito em redor do Col du Vam, que foi coberto cinco vezes, começaram em grande velocidade, fazendo-se uma primeira seleção nas primeiras duas voltas. Assistiu-se a alguma acalmia, que anunciava o que estava para vir: uma volta final em grande velocidade, que partiu o pelotão em três grupos.

Portugal apresentou-se com duas corredoras que nunca tinham competido em Europeus de Estrada, embora Raquel Dias tenha já corrido e terminado o Mundial, no mês passado. A mais experiente Marta Carvalho foi a corredora que se adaptou melhor às dificuldades, conseguindo estar sempre bem colocada e demonstrando capacidade de resposta às mudanças de ritmo impostas pelas seleções mais fortes.

Raquel Dias teve de apelar ao espírito guerreiro. Sofrendo a cada passagem pela subida do Col do Vam, foi encontrando forças para reentrar no pelotão final, só descolando definitivamente à entrada para a volta final, no momento em que se fez a seleção definitiva das corredoras que iriam discutir o título.

Com Marta Carvalho sempre atenta, no seio do pelotão, a corrida definiu-se no segmento de empedrado da subida para a meta. A belga Fleur Moors e a italiana Federica Venturelli destacaram-se ligeiramente. Foi o suficiente para que a medalha de prata ficasse decidida num sprint entre ambas, com superioridade da representante de Bélgica, creditada com menos três segundos do que a rival. A terceira classificada, a sete segundos, foi a francesa Léne Tabu.

Marta Carvalho chegou integrada no primeiro pelotão, finalizando na 34.ª posição, a 25 segundos. Raquel Dias terminou no 77.º lugar, a 3m13.

“As sensações não foram as melhores. As pernas estavam um bocado cansadas, mas consegui acompanhar sempre o grupo da frente e estou muito feliz com este resultado. A principal dificuldade era a subida, onde as adversárias impõem um ritmo bom, mas nas descidas elas sabem que também podem fazer diferença e também arriscavam tudo. Este desempenho é motivador e para o ano vamos continuar a trabalhar para evoluir e obter bons resultados”, reagiu Marta Carvalho após a corrida.