GNR termina encontro de carros em Marianos. Há detidos e vários carros apreendidos

A Guarda Nacional Republicana terminou com um encontro de carros que decorreu ao longo deste sábado, 30 de setembro, no Campo de Futebol de Marianos e Murta, na localidade de Marianos, concelho de Almeirim. O evento juntou centenas de pessoas e carros.

Segundo apurou O Almeirinense, o evento não se encontrava devidamente legalizado, o que levou as autoridades ao local. Para além do encerramento do evento, as autoridades fiscalizaram mais de 200 viaturas, das quais dezenas foram apreendidas e terá efetuado pelo menos duas detenções.

Os dados recolhidos pelo nosso jornal não são ainda oficiais e a GNR remete mais informações em comunicado, nas próximas horas.

A operação foi realizada por operacionais da GNR de Almeirim e Chamusca.

(Em atualização)