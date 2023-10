Os pilares de uma vida equilibrada

No mundo atual, parece uma utopia ter uma vida equilibrada. Como conseguir encontrar o equilíbrio entre trabalho, lazer, amigos, família, passatempos e tudo o que contém a vida de um ser humano do século XXI.

Uma vida equilibrada, não é algo que fale apenas agora, mas, numa sociedade tão digitalizada, onde estamos sempre online, desligar e equilibrar, nunca foi tão importante. Mas, como fazê-lo, ou, será que ainda é possível fazê-lo?

O que significa ter uma vida equilibrada

O primeiro ponto, é conseguir definir uma vida equilibrada. Equilíbrio pode não ter o mesmo significada para a pessoa A e para a pessoa B. para a primeira, equilíbrio pode significar conseguir ir ao ginásio todos os dias, enquanto para a segunda equilíbrio, pode significar conciliar o trabalho com momentos de lazer a sós e com amigos.

No entanto, é importante perceber que de facto existem pilares basilares que criam uma vida mais equilibrada e, que após estes estarem bem definidos, cada pessoa poderá individualmente entender quais as áreas que terão mais importância para si.

O sono é uma necessidade básica que está esquecida

Existem imensos truques e dicas de como ser mais ativo, mais produtivo, fazer mais coisas ao longo do dia. Mas, é muito importante falar da importância do sono para uma vida com qualidade. O sono é uma necessidade básica do ser humano e é neste período que importantes funções fisiológicas decorrem para que a sua saúde física e mental se equilibrem.

Com os smartphones a permitirem estar sempre online, poder consultar o seu e-mail até a meio da noite, as redes sociais, coisas novas a acontecer a cada segundo, é difícil desligar. Mas, para uma vida equilibrada, criar uma boa higiene de sono é essencial e inegociável.

Por vezes é importante não fazer nada

A sociedade atual exige que estejamos sempre ativos e a produzir. Mas, por vezes, o melhor a fazer, é não fazer nada. Este não fazer nada, pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Pode ser, uns minutos de meditação, onde fecha os olhos e apenas se concentra na sua respiração, como também pode significar uns momentos de diversão num jogo online simples como nas slot machines Betway, ou em outras plataformas do género. Ou, pode ser apenas estar sentado no sofá a contemplar a paisagem.

Para algumas pessoas, os exemplos anteriores não fazem sentido e, podem, inclusive, funcionar como geradores de maior ansiedade. Nestes casos, mexer o corpo, cansando o físico para descansar a mente pode ser também uma forma de “não fazer nada”, ou seja, de desligar.

Como saber o que é melhor para si

Respeitando os tais pilares basilares, onde inclui uma boa higiene do sono, uma alimentação equilibrada, momentos de lazer e atividade física, o resto são pormenores que, na maioria das vezes funcionam como tentativa e erro.

Experimentar um hobby novo, colocar-se em situações novas que à partida não pensava, como uma aula de dança, ou um clube de leitura, podem ser exatamente o ponto que faltavam para dar sentido e equilíbrio à sua vida. Por isso, tente, experimente e se não resultar, tente de novo.

Fonte Pexels