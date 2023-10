Karateca de Almeirim convocado para a seleção

O atleta Matias Pedro, do Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo, do Centro de Karaté de Almeirim, foi convocado pela Federação Nacional de Karaté Portugal, para participar no treino de Kumité da Seleção Regional Centro Sul, no passado dia 30 de Setembro, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Segundo o seu treinador Mestre Paulo Jordão, que o acompanhou ao treino, “temos muito orgulho em ter um dos nossos atletas a representar-nos da melhor forma na FNK-P. Para conseguirmos estes resultados é necessário muito esforço e muito trabalho, quer do atleta, quer da equipa que o acompanha e por esse motivo estão todos de parabéns”.

“Acreditamos que tudo se faz com trabalho, esforço e dedicação e esperamos conseguir somar mais vitórias”, conclui.