Operação da GNR em Marianos resulta na apreensão de sete veículos

Uma operação de fiscalização da Guarda Nacional Republicana direcionada a um evento motorizado não autorizado na no Campo de Futebol de Marianos e Murta, na localidade de Marianos e Murta, concelho de Chamusca, no passado dia 30 de setembro, resultou na apreensão de sete veículos automóveis e no encerramento do evento.

Segundo um comunicado oficial da GNR, a fiscalização envolveu 96 veículos, tendo as autoridades levantado sete autos de contraordenação por alteração das caraterísticas de veículo; Um auto por falta de licenciamento do evento; Um por falta de cumprimento às disposições de segurança privada; Um por falta de plano de segurança e Um por consumo de estupefacientes.

Os autos contraordenação foram remetidos às entidades administrativas competentes, refere a mesma fonte.

A Guarda encerrou o evento e apreendeu sete veículos devido a alteração de caraterísticas.

Esta operação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção e do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Santarém.