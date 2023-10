Palestra sobre a alimentação na infância e na adolescência na Câmara Municipal de Almeirim

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim recebe, no próximo dia 18 de outubro, uma palestra sobre “A alimentação na infância e na adolescência: desafios e oportunidades”, numa organização da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária de Almeirim.

A palestra terá como oradoras a nutricionista Débora Marcenlino e a Psicóloga Clínica Tatiana Moreira Alfaiate.

A sessão está marcada para as 21h00, as inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas através do número 969 173 271 ou através do email emic@almeirim.org.