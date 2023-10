Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe Festa de Halloween

O Movimento Palco e a Marcha de Fazendas de Almeirim organizam, no próximo dia 31 de outubro, uma festa de Halloween que promete muita animação.

O evento, que terá início pelas 21h00, conta com as atuações do grupo Dreamers, FiveVox e DJ Cremalheira, e terá prémio especiais para as “máscaras mais assustadoras da noite”, assegura a organização.

Para além da animação, a organização garante bifanas, doces e salgados, assim como, uma variedade de bebidas.

Os bilhetes disponíveis na Vila de Fazendas de Almeirim no Salão Cabeleireiro Bia, no Gabinete de Contabilidade Helena Fôto, na Loja Quatro Estações e no Salão Fios d’Ouro. Em Almeirim podem ser encontrados na Óptica Vanessa, na MovAlmeirim e na Tesouraria da CMA. Em Benfica do Ribatejo pode adquirir no Café Restaurante Primavera.

Para reservas deve contactar o nº 939 695 940. A Bilheteira funcionará no dia do evento a partir das 20h00.