Desenvolvimento e Comunicação com Teresa Sousa nas Escolas Velhas

Ainda inserido no tema mensal do Desenvolvimento Económico e Comunitário, vai o Rotary Club de Almeirim promover uma palestra subordinada ao tema: Desenvolvimento e Comunicação.

O tema foi escolhido em atenção ao cenário inflacionista e de sérias dificuldades que atravessam a maioria dos países desenvolvidos, onde persiste a imposição de políticas monetárias restritivas e de ajustamento estrutural que dizem visar a reanimação das economias estagnadas, a par com a implementação de um modelo económico neoliberal de redução do papel do Estado e de dependência dos mercados, cujos resultados têm originado o aumento generalizado da pobreza e as crescentes desigualdades globais.



É exactamente no âmbito deste cenário desolador que uma comunicação esclarecida e emancipadora – ao contrário do que acontece no modelo de concentração dos media em grandes grupos económicos, que se traduz na verticalização do processo de comunicação, na comercialização excessiva da informação e na desigualdade da sua circulação – muito pode contribuir para o alterar e melhorar.

Por isso foi lançado o repto a Teresa Sousa, nossa convidada para a palestra que terá lugar pelas 21 horas do próximo dia 20, para nos ajudar a reflectir sobre todas estas questões,