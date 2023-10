1º Troféu Nacional de Resistência de motos 50cc em Foros de Benfica

A localidade de Foros de Benfica, na freguesia de Benfica do Ribatejo, vai receber o 1º Troféu Nacional de Resistência de motos 50cc, no dia 12 de novembro, numa organização do Desporto Motorizado Descularte, em parceria com a Federação Motociclismo Portugal (FMP) e o Instituto Português da Juventude e Desporto.

A prova terá a duração de duas horas, antecedidas de uma sessão de treinos e marca o arranque do Troféu Nacional da FMP.

“Vai chegar ao Ribatejo, pela primeira vez, a loucura das cinquentinhas. Um dia diferente e com uma prova oficial da Federação de Motociclismo Portugal”, destaca a organização.

As incrições para a prova abrem brevemente e para mais informações deve contactar o nº 935333153 ou através do email: motor.descularte@gmail.com.