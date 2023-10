Requalificação da Escola EB 2/3 de Fazendas de Almeirim inaugurada pelo ministro da Educação

João Costa, ministro da Educação, inaugurou esta segunda-feira, 16 de outubro, a requalificação da Escola EB 2/3 de Fazendas de Almeirim, que agora se passou a chamar Escola EB 2/3 Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim, assim como o Agrupamento de Escolas, no âmbito das Comemorações dos 50 anos da revolução de 25 de Abril.

O estabelecimento de ensino esteve em obras cerca de um ano e meio e teve um investimento superior a 2,5 milhões de euros. Foram requalificadas as condições interiores do espaço, tais como as salas de aula, mobiliário e isolamento, e as condições exteriores também foram alvo de intervenção, com novos espaços de recreio, novas zonas desportivas e até a implementação de um ginásio no interior da escola.

O ministro foi recebido pelos alunos e professores com uma apresentação de folclore, um momento de teatro e ainda visitou a Feira da Alimentação 2023, que decorre ao longo do dia no estabelecimento e promove os hábitos de alimentação saudável.

Esta obra faz parte do projeto municipal de requalificação do parque escolar do concelho, num investimento que já ascende a mais de 10 milhões de euros, iniciado nas escolas primárias, passando pela creche e que chegou agora às escolas básicas de 2º e 3º’s ciclos.

Segundo Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, o próximo estabelecimento de ensino a ser requalificado será a EB 2/3 Febo Moniz, em Almeirim, que tem um orçamento de cerca de três milhões de euros.

A inauguração da Escola EB 2/3 Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim ficou marcada pelo protesto dos professores à entrada do estabelecimento, que reuniu cerca de uma dezena de professores. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, marcou presença neste protesto e entregou ao ministro da educação a posição da federação sobre a proposta de Orçamento de Estado, que segundo o dirigente se limita “a garantir serviços mínimos em educação”.