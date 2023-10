Depressão Aline traz muita chuva e rajadas de vento com mais de 100km/h ao concelho de Almeirim

A depressão Aline, que transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, vai afetar o país a partir de amanhã, dia 19 de outubro, com precipitação forte e rajadas de vento que poderão superar os 100 quilómetros/hora.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo, a partir das 00h00 e até às 6h00, devido a precipitação, por vezes forte e persistente. A partir das 6h00 e até as 18h00, o aviso é elevado para laranja, devido a períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada.

O IPMA lançou ainda um aviso laranja, entre as 12h00 e as 21h00, devido ao vento forte de sudoeste, com rajadas que podem superar os 110km/h.

A depressão Aline irá “irá atravessar o Atlântico em fase de cavamento, aproximando-se da região centro da costa ocidental de Portugal na manhã do dia 19 [quinta-feira], em deslocamento rápido para leste e transportando uma massa de ar muito quente, húmido e instável”, explica o IPMA em comunicado.

A mesma fonte indica que a precipitação “deverá ser por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada” e que irá “aumentando de frequência e intensidade” durante a tarde de amanhã.

“Devido a esta situação meteorológica gravosa, foram emitidos avisos laranja de vento, precipitação e de agitação marítima, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o acompanhamento das previsões meteorológicas e a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo”, acrescenta o IPMA.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomendou aos cidadãos que evitem deslocações desnecessárias na quinta-feira, 19 de outubro, devido à previsão de chuva e vento forte, consequência da passagem da depressão Aline pelo continente.

A ANEPC pede atenção na circulação rodoviária, que se evitem zonas inundadas e as atividades junto ao mar.

A autoridade também enviou, ao longo do dia de hoje, uma SMS de alerta à população para o agravamento do estado do tempo.