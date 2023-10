Festival da Sopa da Pedra 2023: Edição com mais público e explicação para preços

O Festival da Sopa da Pedra 2023 voltou ao Parque das Tílias, em Almeirim no final de agosto e início de setembro. Com entrada gratuita, a organização contou com a presença de milhares de visitantes na edição deste ano do Festival da Sopa da Pedra 2023.

“Não há controlo de entradas, mas terão passado 25 mil pessoas. Sexta e sábado foram os dias mais fortes e terá sido, também, dos melhores”, explica Luís Manso, Grão Confrade.

Para a organização, “o balanço é muito positivo pois julgamos ter sido o festival com mais adesão de público. A nível de divulgação do concelho, nas televisões terá sido também o mais forte e depois culminou com o Domingão em Almeirim”, rematou.

O certame contou com as atuações de Carolina Deslandes e Miguel Azevedo, entre muitos outros artistas.

A aposta dizem ter sido arriscada mas valeu a pena: “ Eu julgo que sim. Português e recente que atrai o mais jovem acho que faz falta ter um cuidado maior dos artistas que atuam no nosso festival”. Para que se mantenha é necessário ainda estudar os custos. “Tem tudo a ver com custos e orçamentos, mas julgo que sim”, sublinha Luís Manso.

Quanto ao aumento de preços da comida, principalmente da Sopa da Pedra, o organizador explica que não existia outra alternativa.

“Era inevitável. Com os aumentos dos custos dos vários produtos fez com que tivéssemos de ajustar. Somos todos Associações e compramos os ingredientes ao preço de qualquer consumidor e tivemos que equilibrar os preços para ser sustentável.”

Este ano, o certamente teve também outra disposição das tarsquinhas e comerciantes, uma mudança que resultou: “No final todos deram os parabéns pela mudança e acreditamos que dará para trabalhar com este “layout” mais uns anos.”

A Sopa da Pedra é a grande referência do evento, reforçada em 2022 com o estatuto de Especialidade Tradicional Garantida da União Europeia, tornando-se no segundo produto no país com este reconhecimento. Para além deste produto genuíno e exclusivo de Almeirim, o evento, organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim, tenta oferecer, todos os anos, diversos concertos, tasquinhas, sessões de showcooking, artesanato e muita animação.

O cartaz musical, contou com Tributo aos Xutos e Pontapés, Miguel Azevedo, Carolina Deslandes, a banda “Smells like 90’s”, Five Vox e fechou com “Entre Amigos”.

Para o ano há mais e as datas 28 agosto a 1 setembro 2024.