Concelho de Almeirim totalmente coberto com tecnologia 5G

O concelho de Almeirim tem 100 por cento do território coberto com tecnologia 5G, com estações das três operadoras de acordo com dados divulgados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Segundo a ANACOM, no terceiro trimestre deste ano, todos os concelhos do País estão totalmente cobertos por 5G, assim como 62 por cento das freguesias. Em Almeirim, a cidades e restantes freguesias já tem 5G a funcionar na plenitude.

“No final do 3º trimestre de 2023, de acordo com a informação reportada à Anacom, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 8.226, distribuídas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e por 1.924 freguesias (62% das freguesias no país)”, informou a entidade reguladora.

Quanto à densidade de estações de base 5G em Portugal, observou-se que no final do trimestre em análise esta era, em média, de aproximadamente uma estação de base por cada 11 km2.