Dupla almeirinense vice-campeã no Campeonato Nacional de TT

Ricardo Fortunato da Silva e José Luís Maia alcançaram o 2.° lugar do pódio no final do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno de 2023, na categoria T4, integrando a equipa Santag Racing Team.



Esta competição terminou no final do mês de outubro, com a mítica Baja de Portalegre, em que os pontos conseguidos pela dupla almeirinense levaram a que culminassem o campeonato na segunda posição do pódio, na sua categoria, apesar de alguns contratempos que sofreram nesta prova.





Ricardo da Silva, que esteve ao comando do Can-Am Maverick X3, fez um balanço da sua participação nesta competição e refere que ” Participamos neste campeonato com o principal propósito de aprender e nos divertir. Portanto, foi uma agradável surpresa alcançar alguns pódios e boas prestações. Tenho a agradecer a todos os que ajudaram a tornar possível esta nossa participação.”



José Maia, que já tinha sido Campeão e Vice-Campeão da Taça de Portugal de TT, em 2019 e 2021 respetivamente, fez um balanço igualmente positivo em relação à sua estreia como co-piloto: ” Foi uma experiência muito positiva, onde tive a possibilidade de aprender e vivenciar muitas coisas novas e, ao mesmo tempo, de viver mais uma vez a adrenalina e a paixão pelo TT. Agradeço ao Ricardo e à Santag Racing Team tudo o que me proporcionaram. ”



De destacar que está prevista a realização da habitual Gala da FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting no início do próximo ano, onde Ricardo da Silva e José Maia pertencerão ao leque dos galardoados.