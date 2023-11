Lavandaria Roque festeja 21 anos em Fazendas de Almeirim

A Lavandaria Roque festejou, no dia 28 de outubro, 21 anos de atividade ininterrupta, na Vila de Fazendas de Almeirim.

Sara Roque explica que a ideia de apostar nesta área de negócio “surgiu da minha sogra, pois anteriormente, existiu outra lavandaria que, devido a um incêndio fechou as portas, e as pessoas comentavam que fazia imensa falta”. Sara e o marido trabalhavam por turnos e com filhos pequenos não era fácil, então “concordamos e achamos que seria uma boa oportunidade”.

Não foi fácil no início, Sara trabalhou mais de um ano sozinha e, só no terceiro ano, é que começou a tirar uma semana de férias por ano. Sara não tinha um fim de semana ou feriado.

A empresária que tem tido um apoio muito grande sublinha ainda que “é gratificante o carinho que uma grande parte dos clientes tem por nós, a confiança que tem no nosso trabalho até o facto de chegarem e deixarem a roupa no balcão e nem esperarem pelo talão porque confiam, passarem apenas para cumprimentar tudo isto é muito importante e tem muito valor,a parte mais difícil, como se costuma dizer (em bom português), é à última hora o que nos prejudica bastante na organização do nosso trabalho. Claro que não são todas as pessoas, felizmente, existem pessoas bastante organizadas e que gostam de tudo com antecedência o que é muito bom, porque, com tempo suficiente, consegue-se um melhor serviço.”

Sara Roque conta que o seu espaço “tem o privilégio do cliente parar mesmo à porta o que facilita bastante e damos sempre o nosso melhor, o nosso cliente é a nossa prioridade. Temos clientes connosco desde o início como também todas as semanas aparecem clientes novos, principalmente aconselhados por clientes nossos.”

Nestes mais de vinte anos, “o melhor reconhecimento que podemos ter é quando aparecem clientes novos que foram aconselhados por alguém, quando passam apenas para cumprimentar, isso é muito bom, são 21 anos de muito trabalho mas sinto que, também, de muito sucesso e isso eu só posso agradecer a quem me tem acompanhado ao longo de toda a caminhada”, conta.

Para o que aí vem, Sara revela que “gostava mesmo era de umas instalações com mais espaço mas não sou pessoa de correr grandes riscos e gosto imenso do sítio onde estou.”

A Lavandaria Sara Roque tem serviço de lavandaria, engomadoria, limpeza a seco, limpeza e tratamento de peles, tapetes e carpetes.

O espaço tem também vários produtos profissionais para venda ao público, detergentes, amaciadores, sprays para ajudar a engomar tecidos diferentes, spray anti-traça, entre outros.