Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça recebe a Exposição “Ruralidades”

A Galeria de Exposições da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça vai a receber de 18 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, a exposição de fotografia “Ruralidades”, do conceituado fotógrafo Jorge Bacelar. Esta é uma exposição de retratos com foco nos homens e mulheres do mundo rural, cujas vidas se dedicam a cultivar a terra e a tratar do gado. A inauguração está marcada para as 16h00 do dia 18 de novembro.

Jorge Bacelar partilha connosco a sua inspiração: “É neste ambiente que eu encontro a luz que quero, que tenho as pessoas que eu sinto como família”. Sem recorrer a iluminação ou artifícios, Jorge Bacelar utiliza a sua lente, como forma de proximidade com as pessoas, para capturar imagens no cenário mais realista quanto o possível, refletindo assim a autenticidade crua e bela da vida rural.

O fotógrafo, médico veterinário de profissão na região de Aveiro há mais de duas décadas, despertou para o mundo da fotografia há cerca de oito anos. Começou pelas paisagens e depois mergulhou no mundo rural, fotografando a gente que vive da terra, no seu próprio meio, principalmente oriunda da Murtosa, de Estarreja, de Albergaria-a-Velha e de Figueira de Castelo Rodrigo. Rostos, expressões e poses, com os animais e os produtos da terra a completarem o retrato. Durante estes 8 anos, Jorge Bacelar já recebeu importantes prémios e distinções a nível Internacional pelo seu impressionante trabalho fotográfico, e que é agora apresentado nesta exposição única.

“Ruralidades” oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar nas vidas e experiências dos habitantes do mundo rural, revelando uma beleza que muitas vezes passa despercebida. A exposição de Jorge Bacelar é uma celebração da simplicidade e da autenticidade, capturada através da lente de um artista dedicado e talentoso.

Esta exposição é uma oportunidade imperdível para todos os amantes da fotografia e da cultura, e estará em exibição na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça até dia 7 de janeiro de 2024. Venha visitar esta exposição e deixe-se encantar por este fantástico trabalho fotográfico.