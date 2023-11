Almeirim nomeado para o prémio ‘Município Mais Taurino’ na Gala da Tauromaquia

O Município de Almeirim está nomeado para na categoria ‘Município Mais Taurino’ nos prémios da Gala da Tauromaquia, que se realiza no próximo dia 2 de dezembro, no Restaurante Kais, em Lisboa.

Almeirim e os outros 58 municípios que vão a votos constam da lista publicada pela Secção de Municípios com Atividade Taurina, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que aprovaram a Declaração da Tauromaquia como Património Cultural Imaterial. Para votar no Município de Almeirim deve fazê-lo através do número de telefone 761 109 604.

A escolha do vencedor para ‘Município Mais Taurino’ da Gala da Tauromaquia é a única que fica ao critério do público (através de chamadas de valor acrescentado). Para além desta votação, a Gala da Tauromaquia tem cinco nomeados em nove categorias, escolhidos pelo júri (os intervenientes desta temporada 2023).

Os nomeados são os seguintes: Cavaleiro de Alternativa: Francisco Palha, João Moura Caetano, João Moura Jr., João Ribeiro Telles e Miguel Moura; Ganadaria: António Charrua, António Raul Brito Paes, Murteira Grave, Passanha e Veiga Teixeira; Empresa: Associação Setor 9, Doses de Bravura, Ovação e Palmas, Toiros com Arte e Toiros & Tauromaquia; Cavaleiro Amador/Praticante: Diogo Oliveira, Duarte Fernandes, Francisco Maldonado Cortes, Tomás Moura e Tristão Ribeiro Telles; Matador de Toiros: António João Ferreira, João Diogo Fera, Joaquim Ribeiro “Cuqui”, Manuel Dias Gomes e Nuno Casquinha; Melhor Novilheiro: Gonçalo Alves, João Mexia, Miriam Cabas, Tomás Bastos e Vicente Sanchez; Grupo de Forcados: GFA Évora, GFA Lisboa, GFA Montemor, GFA Santarém e GFA Vila Franca de Xira; Forcado: António Pena Monteiro, Francisco Borges, João Prates, Leonardo Mathias e Vasco Pereira; Melhor Bandarilheiro: António Telles Bastos, Duarte Alegrete, João Ganhão, João Silva “Açoreano” e João Prates “Belmonte”.

A Gala da Tauromaquia”, irá realizar-se no “Restaurante Kais” em Lisboa, com cocktail de entrada, jantar, com a respetiva entrega de prémios e seguido de uma animada festa que contará com várias surpresas.