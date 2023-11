Vila de Coruche celebra Natal

Neste Natal a Vila mergulha na atmosfera mágica da programação de atividades lúdicas e culturais para todas as idades, promovida pela Câmara Municipal de Coruche até 6 de janeiro. O Jardim 25 de Abril será o epicentro das festividades, acolhendo o mercadinho de Natal, a casa do Pai Natal e o encantador carrossel parisiense, envolvendo iniciativas que se estendem a fins de semana e feriados, prevendo-se momentos de diversão e alegria para toda a família.

A Vila recebe a visita do Pai Natal a 2 de dezembro com um cortejo pelas ruas que inclui um momento especialmente animado na Rua de Santarém e, de 18 a 30 de dezembro, o comboio de Natal desmultiplica-se em viagens de sonho pelas ruas de Coruche. Destaque também para o concerto “Vozes de Natal” na Igreja da Misericórdia, a 8 de dezembro, para as sessões de cinema com os filmes “Napoleão” e “Wish” no Auditório do Pavilhão Desportivo e para a Corrida dos Pais Natais a 18 de dezembro. O programa promove ainda uma variedade de ateliers de Natal, animação cultural, pinturas faciais e performances de dança em ambiente festivo. A tudo se soma a campanha No Natal, Comércio Local, que promete aquecer corações, incentivando a aquisição no comércio local.