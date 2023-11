Natal no W Shopping

Este Natal, o W Shopping prepara-se para proporcionar uma temporada repleta de magia, encanto e celebração com toda a comunidade.

O W Shopping transforma-se num espetáculo de luz e cor, com uma iluminação deslumbrante e decoração festiva que encantará visitantes de todas as idades. A atmosfera natalícia está mais uma vez presente em cada canto, proporcionando um ambiente acolhedor e mágico para encontros e compras.

A chegada do Pai Natal no dia 1 de dezembro, pelas 16h, será um momento mágico e aguardado por toda a Família.

Acompanhado por muita música e alegria, o Pai Natal estará disponível para receber cartinhas, tirar fotografias e espalhar alegria natalícia. Este é o momento perfeito para as crianças partilharem os seus desejos e criarem memórias especiais e marca o início das festividades programadas para os fins de semana e feriados do mês de dezembro, até ao dia 23.

O W Shopping oferece uma variedade de atividades dirigidas às nossas crianças e famílias. Desde espetáculos ao vivo, animação itinerante, workshops, pinturas faciais… há algo para todos. A programação diversificada garante animação para toda a Família.

Destacar a presença da nossa Sofia Vieira com as suas Histórias de Encantar, em dois domingos distintos 10 e 17 de dezembro, pelas 11h; um Espetáculo de Circo no dia 10, pelas 16h; um workshop de culinária divertida com Mafalda Teixeira no dia 16 de dezembro, pelas 16h; e tantas outras surpresas.

Para tornar a experiência de compras mais conveniente, o W Shopping estenderá o horário de funcionamento durante a época natalícia, até às 23h. Os visitantes terão a oportunidade de encontrar os presentes perfeitos enquanto desfrutam da atmosfera única que o Natal proporciona.

O W Shopping convida a comunidade a participar nas festividades de Natal e a criar memórias duradouras. Junte-se a nós para uma temporada de alegria, partilha e espírito natalício.