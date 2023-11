Alpiarça: Dezembro em festa

Para acabar o mês de novembro da melhor forma, a Biblioteca Municipal de Alpiarça apresenta a atividade Bibliotic´s- Mit App Inventor, onde os participantes irão aprender a criar uma app para dispositivos android, pelas 14h, no dia 30 de novembro. Em dezembro, é um mês cheio de coisas boas. No dia 1 de dezembro, ocorrerá as comemorações do 92º aniversário do SFA 1º de dezembro.



Durante este dia, haverá o hastear da bandeira e arruada da Banda da SFA 1º de dezembro, pelas 8h30, mais tarde, todos os participantes do hastear da bandeira,tomaram rumo ao cemitério, pelas 12h30, para acabar as comemorações, haverá a entrega de emblemas aos sócios com 25 e 50 anos de atividade, atuação da banda e, escola da música e baile de aniversário, pelas 21. No dia 2 de dezembro, haverá um workshop “Arranjos de Natal”, dinamizado por Paula Matias, pelas 15h30, na Casa dos Patudos de Alpiarça. O Coro Polifónico de Alpiarça SFA 1 de dezembro realizará, no dia 10 de dezembro, um concerto de boas festas, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Alpiarça.

No dia 16 de dezembro, ocorrerá duas atividades em simultâneo. O torneio de Karaté- XVII Torneio Natal UNK/SFA 2023, no pavilhão gimnodesportivo do agrupamento de escolas José Relvas, pelas 9h. Ainda à mesma hora, ocorrerá simultaneamente, o mercado de natal, na zona envolvente do mercado municipal. No mercado de natal, haverá pista de