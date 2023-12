Perto de 20 mil pessoas visitaram Avisan

A Avisan – Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, certame que se realizou no Centro Nacional de Exposições em Santarém, de 1 a 3 de dezembro, recebeu 19.600 visitantes.

O evento registou a presença de 77 expositores diretos e reuniu exemplares das mais variadas espécies, entre aves, répteis, animais domésticos, exóticos e recebeu exposições internacionais de cães e gatos.

Com a presença de criadores nacionais e internacionais, a Avisan foi um ponto de encontro de milhares de visitantes e contou com uma programação diversificada, atrativa e representativa do sector.

Exposições Internacionais de Cães e Gatos

A 29ª Exposição Canina Nacional de Santarém (2 dezembro) e a 23ª Exposição Canina Internacional de Santarém (3 dezembro) contaram com a participação de 1119 exemplares e as Monográficas Caninas tiveram um saldo positivo com a presença de muitos animais.

A 13ª Exposição Internacional de Gatos de Santarém (2 e 3 dezembro) também conseguiu um registo assinalável com a presença de 135 exemplares por dia.

Atividades para todos os gostos

De 1 a 3 de dezembro, os visitantes puderam apreciar diversas iniciativas como Shows de Araras, Shows de Aves de Rapina e Répteis, a 12ª ExpoAlcac – 8º Concurso / Exposição de Galinhas de Santarém, a 1ª Monográfica de Galinhas Brahma de Portugal, a 7ª Exposição de Columbicultura / Pombos de Raça, a 21ª Exposição Nacional do Gloster ou os Passeios a Cavalo.

Mostra Comercial

No âmbito da Avisan, uma mostra comercial com tudo o que é necessário para animais de estimação com equipamentos e acessórios, permitiu uma escolha variada para quem quis adquirir este tipo de produtos. Várias empresas apostaram na Avisan com o intuito de estreitar relações com clientes e público em geral divulgando simultaneamente as suas novidades.

A organização não pode deixar de realçar o trabalho e o empenho de parceiros, expositores e visitantes por, mais uma vez, partilharem connosco esta paixão pelos animais.