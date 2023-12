Duas das lojas que ainda resistem no Mercado de Almeirim foram assaltadas nas duas ultimas noites.



Pelo que o JORNAL O ALMEIRINENSE apurou, num dos espaços levaram queijo, fiambre, águas e garrafas de leite com chocolate. No segundo espaço terão levado leite e arroz.



As autoridades estão a tomar conta da ocorrência.

(em atualização)