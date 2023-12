Hospital de Santarém recebe 1,1 milhões de euros para aquisição de equipamento de tomografia computorizada

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) obteve financiamento no valor de um milhão e cem mil euros para a aquisição de um equipamento de tomografia computorizada (TC). O financiamento é suportado pelo programa “Modernização Tecnológica dos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)” e foi formalizado esta terça-feira, 5 de dezembro, numa cerimónia que teve lugar no IPO do Porto.

De acordo com Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, que marcou presença na referida sessão, “este equipamento irá contribuir para a modernização tecnológica do HDS, assim como para uma maior rapidez e fiabilidade no diagnóstico dos utentes”.

Além do impacto na melhoria dos cuidados prestados aos utentes, o investimento agora aprovado poderá também potenciar a “atratividade do Hospital e a motivação dos profissionais de saúde”.

São cerca de três dezenas de unidades hospitalares do SNS que vão receber equipamentos médicos pesados, num investimento de 117 milhões de euros inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A cerimónia que formalizou este programa contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, do diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, e do presidente da Administração Central de Saúde (ACSS), Vítor Herdeiro.